Президент Зурабишвили: «Пророссийское правительство» отдаляет Грузию от западных партнеров

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что главной проблемой для страны на данном этапе является «пророссийское правительство» и миллиардер Бидзина Иванишвили, которого оппоненты называют неофициальным правителем Грузии.

Что касается законопроекта о «прозрачности иностранного влияния», которого критики сравнивают с российским репрессивным законом «об иноагентах», в данном контексте, согласно президенту, он уже менее актуален.

«Больше всего сегодня беспокоит не столько российский закон, сколько российское правительство. Заявления, которые мы услышали два дня назад от почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта», господина Иванишвили, являются объявлением войны против наших международных партнеров – США и Евросоюза», — сказала Зурабишвили в интервью СМИ.

Примечательно, что почетный председатель и основатель правящей «Грузинской мечты», бывший премьер миллиардер Бидзина Иванишвили в своём выступлении 29 апреля на проправительственном митинге обвинил абстрактные «силы извне» (которых он и другие члены партии власти называют также «глобальной партией войны») в попытке вмешательства во внутренние дела страны через финансирование местных НПО. Стоит отметить, что большинство грузинских неправительственных организаций, неугодных партии власти, получают гранты в основном из ЕС и США.

Напомним, что по всей Грузии уже более двух недель проходят масштабные митинги против законопроекта «об иноагентах», инициированного правящей «Грузинской мечтой». Законопроект обязывает организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. «Грузинская мечта» утверждает, что цель закона – обеспечить максимальную прозрачность. В то же время, оппоненты властей заявляют, что на самом деле, партия власти постарается использовать закон для подавления неугодной ей критики, исходящей от СМИ и НПО, в том же духе как это произошло в России.

В течение последних нескольких дней правоохранители разгоняли акции применяя перцовый газ, водометы и, как говорят манифестанты — резиновые пули, хотя МВД Грузии отрицает их использование. По сообщению грузинского Минздрава во время протестных акций в Тбилиси 1-2 мая были госпитализированы 15 человек, в том числе полицейские.

Президент и Омбудсмен Грузии заявили, что правоохранители использовали против мирных демонстрантов «непропорциональную силу». Но в МВД несогласны с формулировкой о «мирных» участниках акции, утверждая, что в ночь на 2 мая протестующие пытались «ворваться в парламент» и что в результате была повреждена инфраструктура. Пресс-служба парламента подтвердила это заявление, сообщив об отмене пленарных заседаний и других мероприятий 2 мая ввиду того, что на территории законодательного органа «ведутся работы по уборке и реставрации». При этом в здании парламента введен красный уровень безопасности, во время действия которого в парламент могут быть допущены лишь лица, определенные руководителем парламентского аппарата.

Несмотря на не прекращающиеся акции и противостояние граждан, депутаты от партии власти все равно утвердили законопроект в двух чтениях. Президент уже предупредила, что наложит на закон вето, хотя у партии власти есть достаточно голосов в парламенте чтобы его преодолеть. Тем не менее, на это понадобиться время. Ожидается, что «Грузинская мечта» примет закон «об иноагентах» в течение месяца, в том случае если не уступит протестующим и не отзовет спорный законопроект.

«Этот закон – символ, но на самом деле есть выбор — решение, экзистенциальный выбор, который Грузия должна сделать на выборах (в октябре – Н.Ч): Европа или Россия. Население Грузии не приемлет того, о чем два дня назад заявил… Бидзина Иванишвили — он сказал, что Запад, Евросоюз, наши партнеры – враги, они агенты и пытаются организовать революцию в Грузии», — отметила Зурабишвили.

Евросоюз, НАТО и США в своих почти ежедневных заявлениях критикуют спорный законопроект. Более того, как неоднократно предупреждали представители ЕС, принятие закона «об иноагентах», помешает европейской интеграции Грузии. В частности, находящийся с визитом в Грузии глава гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Копман заявил 2 мая, что спорный законопроект «неприемлем в его нынешнем виде и создаст очень серьезные препятствия на пути к членству в ЕС».

В то же время в очередном заявлении 1 мая Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что грузинские правительственные чиновники используют ложный нарратив для защиты законопроекта, инспирированного Кремлем, и предупредил, что «ориентированная на Запад траектория Грузии» находится «под угрозой».

Одновременно, посол Соединенных Штатов В Грузии Робин Данниган распространила 2 мая заявление, в котором отметила, что решения, принятые правительством Грузии за последние недели, «отдалили страну от ее евроатлантического будущего».

«Некоторые представители правящей партии избрали путь нападок на сильнейших защитников суверенитета Грузии — Соединенные Штаты и ЕС», — подчеркнула посол США.

Она так же сообщила, что «недавно США пригласили высокопоставленных чиновников правительства Грузии для непосредственного обсуждения с высокопоставленными политическими лидерами в Соединенных Штатах наше стратегическое партнерство и любые вопросы касательно помощи США». Тем не менее, согласно Данниган, к сожалению, грузинская сторона «предпочла отказаться» от этого приглашения.

«Мы призываем правительство Грузии подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это записано в Конституции Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены нашим прочным отношениям и желают только мира, стабильности и процветания грузинскому народу», — сказано в обращении посла Соединенных Штатов в Грузии.