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РФ планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового, — ЗСУ

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин вефірі телемарафону.

За його словами, росіяни з Очеретиного окупанти рвуться до магістралі Покровськ – Костянтинівка.

«На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Ворог там задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового», – зазначив Волошин.

Речник підкреслив, що в цілому на цьому напрямку противник досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг.

Він наголосив, що для посилення оборони здійснюється переміщення наших бригад, які відновили свою боєздатність.

3 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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