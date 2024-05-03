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Росія та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань, — розвідка США

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили», — розповіла директорка Національної розвідки Авріл Хейнс.

За її словами, відповідна оцінка свідчить про «зростання співпраці у «безмежному» партнерстві» між РФ і КНР в усіх суспільних галузях: політичній, військовій, економічній, технологічній.

Також Хейнс відповіла на запитання сенатора-республіканця Майка Раундса щодо посилення російсько-китайської співпраці.

«Звичайно, така можливість є… Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію», — сказала вона.

Водночас директор розвідувального управління міністерства оборони США генерал-лейтенант Джеффрі Круз зазначив, що у відомстві стали «ще більше стурбованими нашими вимогами до спільних сил в середовищі, де Росія і Китай безсумнівно будуть співпрацювати, і ми повинні взяти це до уваги».

3 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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