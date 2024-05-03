США перекрили російським IT-компаніям доступ до бібліотек відкритого коду

Найбільші російські IT-компанії можуть втратити доступ до бібліотек відкритих кодів після включення до списку санкцій США, який американський мінфін розширив на початку травня.

Про це росЗМІ розповіли учасники ринку.

Правовласники відкритого коду, якщо вони підкоряються юрисдикції США, будуть змушені припинити техобслуговування та оновлення open-source для компаній під санкціями, зазначив керівник напряму «Вирішення It&Ip суперечок» юридичної фірми «Рустам Курмаєв і партнери» Ярослав Шицле.

«Значущі бібліотеки прагнуть обмежити доступ до своїх ресурсів для токсичних підсанкційних осіб», — підтвердив радник «МЕФ Legal» Іван Рибаков. За словами Шицле, продовжувати використовувати open-source у своїх програмних продуктах компанії зможуть лише в тому разі, якщо у відкритій ліцензії не було застереження про право правовласника на розірвання угоди через занесення користувача до санкційного списку.

Крім проблем із бібліотеками відкритого коду, російські IT-компанії не зможуть комерційно взаємодіяти з організаціями зі США та інших країн. Це спричинить складнощі в продажі продуктів за кордон, каже керуючий партнер Nova Ink. Павло Желновод.

Виникнуть і проблеми з обслуговуванням зарубіжних банківських рахунків, додає Рибаков. За його словами, будь-які, навіть китайські, банки вкрай чутливі до ризику вторинних санкцій за роботу з підсанкційними російськими компаніями.

Також труднощі можуть виникнути з наймом співробітників за кордоном, зазначає керуючий партнер юридичної компанії «Ковальов і партнери» Володимир Ковальов. Іноземні співробітники і власники офісів не погодяться отримувати оплату на свої рахунки в російських банках, а контрагенти не стануть підставлятися під вторинні санкції за співпрацю з компаніями з «чорного списку», додав він.

1 травня мінфін США заніс до SDN-list («чорного списку») структури найбільших російських IT-компаній, інтеграторів і розробників телекомобладнання. Під обмеження потрапили ГК «Астра», «Ланіт», частина групи компанія IBS («IBS експертиза», «IBS софт», «IBS ІТ послуги», «IBS інфінісофт»), «Сісофт девелопмент», «Скала-Р», «Протей СТ» тощо.

Крім того, санкційні обмеження було запроваджено щодо розробників рішень для кібербезпеки «Аладдін» і Secret Technologies, а також розробника засобів оцифрування документів корпорації ЕЛАР.