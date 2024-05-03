В апреле в США замедлился рост числа рабочих мест

Рост числа рабочих мест в США в апреле замедлился сильнее, чем ожидалось, а годовой прирост заработной платы снизился. Вместе с тем, поскольку рынок труда остается достаточно напряженным, еще рано ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки до сентября.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 175 000 в прошлом месяце, сообщило в пятницу в своем отчете о занятости Бюро статистики Министерства труда. Данные за март были пересмотрены в сторону увеличения и показали рост заработной платы на 315 000 рабочих мест, а не на 303 000, как сообщалось ранее.

Уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,8%, оставаясь ниже 4% уже 27-й месяц подряд.

Заработная плата выросла на 3,9% за 12 месяцев к апрелю после роста на 4,1% в марте. Рост заработной платы в диапазоне 3,0%-3,5% соответствует целевому уровню инфляции ФРС в 2%.

Центральный банк США в среду оставил свою базовую процентную ставку овернайт без изменений в текущем диапазоне 5,25%-5,50%, где она находится с июля. Финансовые рынки по-прежнему ожидают, что Центробанк в сентябре начнет цикл смягчения.

После того, как на прошлой неделе стало известно, что экономический рост в первом квартале значительно замедлился, снижение темпов роста заработной платы может вызвать опасения, что во втором квартале экономика будет быстро терять темпы роста. Однако снижение ВВП в прошлом квартале произошло в основном из-за резкого роста импорта, что отражает высокий внутренний спрос.