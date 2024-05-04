Міністр оборони Італії засудив слова Макрона про допомогу Україні військами

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

«Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт», — наголосив він.

Попри те, що Крозетто «від самого початку» стверджував, що Італія «повинна допомогти Україні уникнути розширення конфлікту», зараз він закликає не підвищувати напругу.

За його словами, сторони повинні шукати будь-яку форму діалогу і починати «плести павутину дипломаті», бо якщо конфлікт не буде розряджений, «Італія багато втратить».

Він наголосив, що Італія не братиме участі у будь-якому можливому збройному втручанні, оскільки це забороняє правова система країни.