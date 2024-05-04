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США нададуть Україні авіабомби, що самостійно наводитимуться на глушники GPS

Інформація з’явилася на офіційному сайті відомства 3 травня 2024 року.

Такі засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ, а й націлюватись на ці станції також.

Умови контракту передбачають надання частини таких комплектів для України, повідомив 4 травня український військовий портал Defense Express.

Як зазначає видання комплект Home-on GPS (або ж HOJ) є «достатньо компактним, коштує в 10 раз дешевше, аніж його попередники, а його компонентна база дозволяє легко інтегруватись до системи наведення будь-якого наявного авіаційного високоточного озброєння».

Разом з тим, обсяги й терміни надання Україні американських КАБів HOJ не розголошуються.

4 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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