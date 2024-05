Ворог поцілив у Слов’янську ТЕС на Донеччині 5 ракетами Вселенський патріарх Варфоломій закликав до обміну «всіх на всіх» між Росією та Україною » Al Jazeera заборонили працювати в Ізраїлі У неділю, 5 травня, уряд Ізраїлю одноголосно ухвалив рішення про припинення діяльності інформаційної мережі Al Jazeera, видання погрожує судовим позовом Про це повідомляє The Times of Israel. Розпорядження про виконання рішення підписав міністр зв’язку Шломо Кархі, заявивши, що закон набуде чинності негайно. «Минуло занадто багато часу і було занадто багато непотрібних юридичних перешкод, щоб нарешті зупинити добре змащену машину підбурювання Al Jazeera, яка завдає шкоди безпеці держави», — пояснив він, додавши, що протягом місяця він «робив усе, щоб вони більше не могли працювати з Ізраїлю». Згідно з рішенням, відтепер ізраїльські телевізійні провайдери повинні припинити трансляцію Al Jazeera. Передбачається також закриття офісів каналу в Ізраїлі, конфіскація обладнання каналу, включаючи мобільні телефони, а також блокування доступу до сайту Al Jazeera. «Ми видаємо накази зараз; пропагандистський (канал — ред.) ХАМАС, ті, хто підбурює проти Ізраїлю, ті, хто шкодить безпеці Ізраїлю і солдатам ЦАХАЛу, більше не будуть транслюватися з Ізраїлю, а їхнє обладнання буде конфісковане», — наголосив Кархі. Наказ про закриття іноземного каналу новин має бути протягом 24 годин переданий на розгляд голови районного суду, який має три дні на те, щоб вирішити, чи набуде він чинності. Сам закон був прийнятий як тимчасовий і втратить чинність 31 липня або раніше, якщо уряд скасує оголошення надзвичайної ситуації. Натомість керівник Al Jazeera в Ізраїлі та на палестинських територіях Валід Омарі назвав рішення уряду закрити місцеві представництва катарської телерадіокомпанії «небезпечним» і таким, що мотивоване радше політикою, ніж професійними міркуваннями, інформує The Times of Israel. За його словами, юридична команда телеканалу готує відповідь та перебуває в очікуванні судового оскарження цього рішення.