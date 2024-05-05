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Білий дім заявив, що Україна планує новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що росіяни можуть здобувати успіхи на полі бою у найближчий період, попри виділення військової допомоги США, тому що «миттєво перемкнути тумблер неможливо».

Салліван заявив, що з новою допомогою від Вашингтона Україна матиме можливість «тримати оборону» протягом 2024 року.

За його словами, у 2025 році Україна має намір «просунутися вперед і відновити контроль над територіями, відібраними в неї Росією».

Проте будь-який новий наступ українських військ у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому, пише Financial Times.

5 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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