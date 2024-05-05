Росія планує диверсії по всій Європі, — Financial Times

Про це повідомляє Financial Times.

Спецслужби підкреслюють, що Росія вже почала активніше готувати приховані вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території, безпосередньо і через підставних осіб.

Розвідки трьох європейських країн попереджають про підготовку більш агресивних і скоординованих зусиль з проведення диверсійних дій. Зазначається, що спецслужби все частіше заявляють про цю загрозу, намагаючись підвищити пильність.

«Ми оцінюємо ризик контрольованих державою диверсійних дій як такий, що значно зріс», – заявив очільник Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Хальденванг.

Він впевнений, що «Росія зараз почувається комфортно, проводячи операції на європейській землі з високим потенціалом шкоди».

Анонімний європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація про «чіткі і переконливі російські підступи», які є скоординованими і масштабними. Він вважає, що настав час «підвищити обізнаність і зосередитись на загрозі російської агресії на європейській землі».

Один із представників розвідки заявив, що диверсійні зусилля Москви не слід розглядати окремо від інших операцій. За його словами, посилення активності відображає прагнення Росії чинити максимальний тиск по всьому фронту.

Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін зараз відчуває себе «піднесеним» і намагатиметься просунути лінії розмежування в Європі так сильно, як тільки зможе, на кількох фронтах: за допомогою дезінформації, диверсій або хакерських атак.