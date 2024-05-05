Розвідка Британії очікує зростання російських втрат через їхні атаки

Розвідка Великої Британії очікує, що в найближчі два місяці втрати РФ будуть більшими через їхні наступальні операції — огляд Міноборони Британії від 4 травня, «Європейська правда»

У відомстві зазначають, що у квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими і пораненими) знаходилась на рівні 899.

«Ймовірно, що рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, оскільки вони поновлюють наступальні операції у східній Україні. Це слідує за незначним зниженням темпу операцій протягом останніх двох місяців після падіння Авдіївки», – йдеться в огляді.

Як зазначає британська розвідка, загальне число російських втрат з початку вторгнення складає понад 465 тисяч.

У відомстві стверджують, що Росія адаптувала свою армію до виснажливого типу ведення війни, який більше покладається на кількість, а не якість.

«Це покладання на кількість майже напевно продовжуватиметься протягом війни і матиме довготривалі наслідки для російської армії», – йдеться в огляді.