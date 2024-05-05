Вселенський патріарх Варфоломій закликав до обміну «всіх на всіх» між Росією та Україною

Вселенський патріарх Варфоломій закликав провести обмін полоненими між Росією та Україною за принципом «всіх на всіх». Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, посилаючись на службу Варфоломея в соборі святого Георгія в Фенері в Стамбулі 5 травня.
У своєму зверненні з нагоди свята Христового Воскресіння Вселенський патріарх Варфоломій зазначив, що підтримує ініціативу російського руху «Наш выход».
«Це було би дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього», – сказав Варфоломій.
Як зазначається на сторінці ініціативи, російська організація з пошуку російських військових зверталася до Вселенського патріарха з нагоди свята з проханням підтримати обмін.
Раніше під час Великодньої промови 31 березня аналогічний заклик до обміну прозвучав від папи Римського Франциска: «Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!».
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на Глобальному саміті миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії, Україна планує зосередитись на трьох питаннях – серед них обмін всіх на всіх.
Україна і Росія 3 січня повідомили про перший за близько пів року великий обмін полоненими. Київ зміг повернути 230 військових і цивільних.
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