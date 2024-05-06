1000 окупантів, 38 артсистем і 5 танків: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 475 300 (+1040) осіб,
- танків ‒ 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14 213 (+34) од,
- артилерійських систем – 12 250 (+38) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 477(+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6) од.
Leave a Reply