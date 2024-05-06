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1000 окупантів, 38 артсистем і 5 танків: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 06.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 475 300 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 7380 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 14 213 (+34) од,
  • артилерійських систем – 12 250 (+38) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 477(+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2008 (+6) од.
6 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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