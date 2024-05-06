ГУР знищило швидкісний катер росіян українським морським дроном Magura V5 США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю » 1000 окупантів, 38 артсистем і 5 танків: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники відбили найбільше низку атак росіян на семи напрямках і ліквідували ще понад 1000 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 475 300 (+1040) осіб,

танків ‒ 7380 (+5) од,

бойових броньованих машин — 14 213 (+34) од,

артилерійських систем – 12 250 (+38) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 791 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),

крилаті ракети ‒ 2148 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 477(+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2008 (+6) од.