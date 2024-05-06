Чоловік в’їхав на авто в огорожу Білого дому й помер

Чоловік, який в’їхав на автомобілі у ворота зовнішнього комплексу Білого дому ввечері 4 травня, помер від отриманих травм.

Про це повідомила Секретна служба США, пише «Європейська правда».

Як ідеться в повідомленні, близько 22:30 у суботу за місцевим часом водій авто на високій швидкості в’їхав у зовнішню огорожу Білого дому.

«Були застосовані протоколи безпеки, поки службовці забрали автомобіль і намагались надати допомогу водієві, якого оголосили загиблим», – додали в Секретній службі, наголосивши, що інцидент не становив загрози для Білого дому.

Поліція округу Колумбія підтвердила смерть водія та почала попереднє розслідування за фактом ДТП. Особа загиблого, як і ймовірні мотиви його вчинку не встановлені.

Правоохоронці уточнили, що інцидент стався біля південно-східного кута комплексу Білого дому, де неподалік розташоване Міністерство фінансів.

За останні роки Білий дім став об’єктом кількох спроб вторгнення. Через це у 2020 році служби безпеки вирішили у 2020 році побудувати по периметру президентської резиденції новий бар’єр.