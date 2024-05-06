Фінляндія планує терміново збудувати завод з виробництва тротилу на тлі дефіциту через війну в Україні

Про це пише фінське видання Yle.

«Нам необхідно значно збільшити виробництво вибухових речовин. Тому ми маємо серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому питанні», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен.

Зазначається, що переговори про створення заводу вели з представниками бізнес-спільноти, інвесторами та учасниками ринку оборонної промисловості. До проєкту будівництва також залучені країни-союзники, зокрема з Північної Європи.

За словами Гяккінена, Фінляндія донесла до своїх партнерів необхідність якнайшвидшого ухвалення рішень. Він вважає, що їх треба ухвалити зараз, щоб за рік чи два виробництво вже розпочалося.

Остаточне місце, де збудують завод, ще не визначили, але в уряді «хочуть дійти певних висновків до кінця весни».

Повідомляється, що безпрецедентне зростання попиту на тротил у західних країнах викликала війна в Україні. Разом з тим у Європі виник майже критичний дефіцит. Єдиний завод у ЄС розміщений у Польщі, і його рівень виробництва не відповідає попиту.

Тротил здебільшого використовують у боєприпасах для артилерії та мінометів, він є одним зі стандартних вибухових матеріалів, а його масове виробництво значно дешевше, ніж виробництво нових вибухових речовин.