Слід готуватися до того, щоб заблокувати Росію у Балтійському морі, — командувач ВМС Естонії

За словами Херема, для досягнення цієї мети Естонія має необхідні засоби, пише портал «Мілітарний».

«Нині на озброєнні ВМФ є як морські міни, так і протикорабельні ракети», — зазначив він.

«Разом з Польщею, Швецією та Фінляндією, які щойно вступили до НАТО, ми повинні мати можливість вирішити одну з наших ключових проблем — можливу блокаду (РФ — ред.) у Балтійському морі», — розповів Мартін Херем.

Херем вважає, що такий крок буде потрібним, якщо РФ спробує напасти на когось з краї Балтії.

За словами естонського генерала, «після цього для агресора стає зовсім малоймовірним розгортання корабельної та протиповітряної оборони в Балтійському морі, що, своєю чергою, дозволить надавати нам повітряну та морську підтримку з боку союзників».

Наразі в Естонії подвоєно наземну оборону і модернізовано як протитанкові, так і протиповітряні можливості.

Почалися закупівлі боєприпасів великих калібрів. Протягом наступних двох років буде поставлено на озброєння додаткові самохідні гаубиці, бронетранспортери, засоби ППО середньої дальності та системи залпового вогню.