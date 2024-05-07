ЦАХАЛ увійшов у Рафах і взяв під контроль КПП на кордоні з Єгиптом

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з заявою керівництва контрольно-пропускного пункту, яким керує ХАМАС, армія повністю зупинила «пересування людей і гуманітарної допомоги». Військові замінили палестинські прапори на ізраїльські.

Як стверджують у виданні, КПП «Рафах» є основним пунктом в’їзду допомоги в Газу, а також єдиним пунктом перетину палестинської території, окрім тих, що з Ізраїлем.

ЦАХАЛ увійшов у Рафах наступного дня після того, як Ізраїль наказав жителям східної частини міста негайно покинути його через можливий наступ.

Ізраїльські військові підтвердили, що їхня 401-ша бронетанкова бригада сьогодні вранці захопила контрольно-пропускний пункт «Рафах» з боку Гази, передає The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, протягом ночі було вбито близько 20 бойовиків, а війська виявили три значні тунельні шахти. Водночас ВПС Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 50 об’єктах ХАМАС у Рафаху.

Окрім того, за словами військових, було знищено начинений вибухівкою автомобіль, який їхав назустріч танку ЦАХАЛу.

Наразі в ході операції ніхто з солдатів не постраждав.

Зараз війська прочісують місцевість і готуються до нових місій.