США ввели санкции против Дмитрия Хорошева – одного из главарей преступной группы LockBit Готували вбивство президента України: СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО » Франція звинуватила Росію у залякуванні після виклику свого посла Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує «тактику залякування» через дипломатичні канали — заява Міністерстві закордонних справ Франції, повідомляє «Європейська правда» Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві напередодні, щоб засудити «провокаційну» політику Парижа. Бурхливу реакцію РФ викликали заяви французького президента Емманюеля Макрона, який нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну. «Франція відзначає, що дипломатичні канали вкотре були використані для маніпулювання інформацією та залякування», – йдеться в заяві французького МЗС. Як наголосили у відомстві, російське МЗС «вкотре вдається до перекладання відповідальності», намагаючись звинуватити західні країни у погрозах на адресу Росії, тоді як сама РФ розв’язала загарбницьку війну проти України і продовжує здійснювати агресивні дії з метою дестабілізації європейських країн, зокрема, за допомогою кібератак та гібридних дій.