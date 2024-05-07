Франція звинуватила Росію у залякуванні після виклику свого посла

Франція засудила виклик свого посла до МЗС РФ, заявивши, що Москва використовує «тактику залякування» через дипломатичні канали — заява Міністерстві закордонних справ Франції, повідомляє «Європейська правда»
Напередодні Росія викликала посла Франції в Москві напередодні, щоб засудити «провокаційну» політику Парижа.
Бурхливу реакцію РФ викликали заяви французького президента Емманюеля Макрона, який нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.
«Франція відзначає, що дипломатичні канали вкотре були використані для маніпулювання інформацією та залякування», – йдеться в заяві французького МЗС.
Як наголосили у відомстві, російське МЗС «вкотре вдається до перекладання відповідальності», намагаючись звинуватити західні країни у погрозах на адресу Росії, тоді як сама РФ розв’язала загарбницьку війну проти України і продовжує здійснювати агресивні дії з метою дестабілізації європейських країн, зокрема, за допомогою кібератак та гібридних дій.
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