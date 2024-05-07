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Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени

Нідерланди планують почати передачу винищувачів F-16 Україні з осені. Такий графік постачання передбачає прописаний план союзників —  міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі, повідомляють Delfi

«У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків», – зазначила вона.

Нідерландська міністерка поінформувала, що зараз українські пілоти проходять навчання у низці країн.

«І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16», – додала вона.

7 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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