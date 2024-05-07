РФ готує ядерні навчання з підрозділами прикордонного з Україною військового округу

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Росії.

Зазначається, що навчання пройдуть з метою «підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань». У них братимуть участь ракетні з’єднання південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

«Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії», — йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Там додають, що навчання мають намір провести «найближчим часом». У заяві відомства наголошується, що вони готуються за дорученням Володимира Путіна. Інших деталей не наводиться.

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв з цього приводу повторив свої погрози країнам, які порушували питання про виправлення своїх військ в Україну.

«Хор безвідповідальних негідників у складі західної політичної еліти, що закликає до відправлення своїх військ у неіснуючу країну, розширюється. Тепер у ньому представники Конгресу США, французьке та британське керівництво, окремі божевільні з Прибалтики та Польщі. Вони ж закликають активно застосовувати свою ракетну зброю, поставлену ними бандерівцям, на всій території Росії», — написав Медведєв у телеграм.

Він назвав це «тотальною деградацією правлячого класу у країнах» і заявив, що «Україна спричинить прямий вступ країн у війну, на яку Росії доведеться відповідати».

«У цьому випадку нікому з них не сховатися ні на Капітолійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці, ні на Даунінг-стріт-10. Настане світова катастрофа», — залякав росіянин.

За словами Медведєва, саме тому російський генштаб розпочав підготовку до навчань, включаючи заходи щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Що кажуть у НАТО

Речниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що Альянс «залишається пильним, а ядерна риторика Росії – небезпечна та відповідальна», передає RMF FM.

«Наше колективне стримування та оборона продовжуватимуть забезпечувати захист кожного дюйма території Альянсу», – сказала Дахлалла.

Також вона наголосила, що «Україна має право на самооборону, закріплене в Статуті ООН, і союзники по НАТО продовжуватимуть це право підтримувати».

Однак «Росія почала цю незаконну війну і повинна її закінчити», резюмувала Дахлалла.