Росія пригрозила ударами по «військових об’єктах Британії»

Міністерство закордонних справ Росії 6 травня викликало посла Великої Британії Найджела Кейсі, після чого розродилось погрозами в бік Лондона через його рішення дозволити Україні завдавати ударів по російській території британською зброєю.

Відомство Сергєя Лаврова заявило, що Британія стала «де-факто» стороною «конфлікту» в Україні, визнавши право Києва використовувати британську зброю для ударів по Росії. Воно назвало це «свідченням серйозної ескалації».

«Найджела Кейсі попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об’єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами», – додали в МЗС Росії.

Істерику російського зовнішньополітичного відомства викликало інтерв’ю голови британського МЗС Девіда Кемерона агентству Reuters під час візиту до Києва минулого тижня.

Тоді Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії – «так само, як Росія завдає ударів всередині України» зброєю з Ірану чи Північної Кореї.