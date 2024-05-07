Швеція готує зміни для українців, які живуть у країні

Уряд Швеції готує нові правила для українців, які перебувають у країні, − ці зміни допоможуть українцям швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування, що надасть їм низку переваг — Sveriges radio

Наразі українці повинні прожити у Швеції 3 роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення, та перш ніж вони зможуть отримати номер соціального страхування.

Цей термін хочуть скоротити до 1 року. Планується, що нові правила набудуть чинності 1 листопада.

Пряма мова міністерки з питань міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард: «Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною.

Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою».