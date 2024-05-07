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У приміщенні, де планували виїзне засідання уряду Польщі, виявили прослушку

У залі в Катовіце, де 7 травня мало проходити виїзне засідання уряду Польщі, виявили пристрої, схожі на засоби для прослуховування.

Як повідомляє RMF24, пише «Європейська правда», про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Служба захисту держави у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли використовуватися для прослуховування у залі в Катовіце, де мало проходити урядове засідання.

«Служби здійснюють подальші дії з цього приводу», – додав речник.

Речник командувача Служби захисту держави Богуслав Пьорковський повідомив у коментарі, що пристрої виявили під час рутинної перевірки перед зустріччю, як того вимагають протоколи безпеки. Після того сповістили Агентство внутрішньої безпеки і їхні фахівці включилися у з’ясування обставин.

Пьорковський не став деталізувати, які саме пристрої виявили.

Туск вирушив до Катовіце з низкою міністрів і планував провести засідання уряду у цьому місці у зв’язку з тим, що багато членів уряду беруть участь у Європейському економічному конгресі, що проходить у Катовіце. Серед гостей конгресу також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

7 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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