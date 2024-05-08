Масована нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 39 ракет і 20 ворожих «шахедів» В Україні зупинили розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 84 бойових зіткнень. Українські військові відбили атаки на 7 напрямках та знищили 970 окупантів Про це 8 травня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 477 430 (+970) осіб,

танків ‒ 7418 (+13) од,

бойових броньованих машин — 14 246 (+19) од,

артилерійських систем – 12 317 (+30) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 792 (+0) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),

крилаті ракети ‒ 2151 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 549 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 2019 (+2) од.