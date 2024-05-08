Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових

Про це 8 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 477 430 (+970) осіб,
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 14 246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12 317 (+30) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2) од.
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