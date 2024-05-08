Близько 40% врожаю зернових уникає оподаткування, Україна втрачає мільярди — The Economist

Війна РФ проти України спонукає фермерів «оптимізувати» оподаткування зерна, через що близько 40% врожаю зернових уникає його. За останні два роки через махінації Україна недоотримала близько 3 мільярдів доларів надходжень.

Про це пише The Economist.

Заступник міністра аграрної політики України Тарас Качка зазначає, що порушення логістичних ланцюгів через російські обстріли створили для фермерів умови для «оптимізації» податків.

Зменшення внутрішнього ринку через виїзд близько 6,5 мільйонів українців (15% довоєнного населення) та мобілізацію працівників сільського господарства до армії також сприяють ухиленню від сплати податків. За оцінками Тараса Качки, зараз близько 40% врожаю зернових уникає оподаткування.

Як відбуваються махінації з «чорним зерном»:

Дрібні оборудки: Частина махінацій відбувається напряму – близько 10% ухилення від податків здійснюється через бартер та готівкові розрахунки, що дозволяє приховати дохід від податкової.

Частина махінацій відбувається напряму – близько 10% ухилення від податків здійснюється через бартер та готівкові розрахунки, що дозволяє приховати дохід від податкової. Міни та нерозірвані снаряди як привід: Оскільки забруднені вибухівкою землі неможливо обробляти, деякі фермери з безпечних полів можуть не декларувати врожай прикриваючись цим приводом.

Оскільки забруднені вибухівкою землі неможливо обробляти, деякі фермери з безпечних полів можуть не декларувати врожай прикриваючись цим приводом. Експорт зерна: Фермери можуть фальсифікувати документи, щоб видати своє зерно за оподатковане, або занижувати доходи під час продажу за кордон. Виручені кошти зберігають в іноземному банку. Іноді зерно продають за безцінь пов’язаній або підставній компанії (в Туреччині чи Румунії). Кошти від такого продажу повертаються в Україну, але доходи від наступного продажу за вищою ціною вже залишаються за кордоном.

Фермери можуть фальсифікувати документи, щоб видати своє зерно за оподатковане, або занижувати доходи під час продажу за кордон. Виручені кошти зберігають в іноземному банку. Іноді зерно продають за безцінь пов’язаній або підставній компанії (в Туреччині чи Румунії). Кошти від такого продажу повертаються в Україну, але доходи від наступного продажу за вищою ціною вже залишаються за кордоном. Посередники та фіктивні компанії: Посередники допомагають у таких схемах за відсоток від прибутку (близько 2%). Створюються фірми для утримання коштів за кордоном, які потім закриваються до настання терміну репатріації валюти.

Так, за останні два роки через «чорне зерно» з країни було виведено понад 3 млрд доларів, а за іншими оцінками, ця цифра може бути ще більшою. За попередні вісім років загальна сума, ймовірно, становила 4 млрд доларів.

Для боротьби з «чорним зерном» БЕБ аналізує дані, щоб виявити підозрілі поставки, та покращує обмін інформацією між слідчими та митницею. Також уряд послаблює валютний контроль, зокрема, покращуючи офіційний курс обміну, щоб зменшити привабливість виведення коштів за кордон.

Податкові надходження вже почали зростати, але до остаточної перемоги над «чорним зерном» ще далеко.