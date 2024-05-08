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ЦАХАЛ взяв під контроль пункт перетину кордону між сектором Гази та Єгиптом

Про це повідомляє Reuters.

На кадрах від ЦАХАЛу видно, як танки проїжджають через контрольно-пропускний пункт Рафах і піднятий прапор Ізраїлю з боку Гази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що захоплення переходу є «дуже значним кроком» на шляху до заявленої мети знищення військового потенціалу ХАМАС.

Мешканці повідомили про потужний танковий обстріл увечері в деяких районах східного Рафаха.

ООН та інші міжнародні агенції з надання допомоги заявили, що закриття двох пунктів пропуску на південь Гази — Рафах і контрольований Ізраїлем Керем Шалом — фактично відрізало анклав від зовнішньої допомоги.

8 мая, 2024 | Category: Израиль, Новости

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