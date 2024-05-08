Кабмін запропонує Раді ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Про це повідомив у Телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Підтримали законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Далі передамо його до Парламенту», — написав він.

За словами Шмигаля, Туреччина — серед п’ятірки основних торговельних партнерів України, тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.

«Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових», — додав прем’єр-міністр.

Водночас постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі вказав, що законопроєктом пропонується ратифікувати угоду про вільну торгівлю між урядами України та Туреччини, укладену 3 лютого 2022 року у Києві.

Очікується, що реалізація угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Туреччини і відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Як зазначили у Мінекономіки, угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (3-7 років) Туреччина скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2-5 років — для промислових, 2-10 років — для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

«Угода про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою відкриє нові можливості для безмитної або частково безмитної торгівлі між нашими країнами, зокрема, спростить логістику, адже це важлива умова для роботи українського бізнесу під час війни, а також сприятиме залученню взаємних інвестицій», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Законопроєкт буде направлено на ратифікацію Верховною Радою. Після ратифікації парламентами країн угода набере чинності через 2 місяці після отримання підтвердження про завершення внутрішньодержавних процедур останньою із сторін.