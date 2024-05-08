Коломойському оголосили підозру в організації замовного вбивства

Олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру. Бізнесмена, який вже є фігурантом низки кримінальних справ, підозрюють в організації замовного вбивства.

Про це повідомляють Нацполіція та Офіс генпрокурора.

Правоохоронні органи не називають ім’я бізнесмена, який отримав підозру. Але вказують, що він вже підозрюється у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

За даними джерела РБК-Україна, підозру оголосили Ігорю Коломойському, який зараз знаходиться під вартою.

За даними слідства, Коломойський замовив вбивство адвоката у 2003 році. Як відомо, директор однієї з юридичних компаній відмовився співпрацювати в незаконній оборудці.

Діючи з мотивів особистої помсти, олігарх залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Четверо чоловіків напали на адвоката у середмісті Феодосії та поранили його ножем. Потерпілого врятували медики, а правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства.

Тепер поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника. Коломойському сьогодні, 8 травня, вручили підозру.