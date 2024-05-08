Литва готова відправити своїх солдатів в Україну для навчання

Литва готова відправити своїх солдатів в Україну для навчання. Однак Київ поки що не просив про це.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Financial Times.

Прем’єр заявила, що у неї є дозвіл парламенту на відправлення військ в Україну для навчання, про що її уряд говорив і раніше, але Київ поки що не просив про це.

Шимоніте визнала, що Росія вважатиме відправку литовських військових в Україну провокацією.

«Якби ми думали тільки про російську відповідь, то не змогли б нічого відправити. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось бомблять», — підкреслила вона.