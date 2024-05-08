Президент Румунії готовий розглянути передачу Україні ЗРК Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, що готовий обговорити можливість надання Україні протиракетних комплексів Patriot.

Про це Йоганніс сказав журналістам у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом, його слова наводить агентство Reuters, пише «Європейська правда».

Йоганніс відзначив, що протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну.

«Президент Байден згадав про це… під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення. Я повинен обговорити це на Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони», – сказав Йоганніс.

Румунія підписала угоду на отримання ЗРК Patriot вартістю 4 мільярди доларів у 2017 році з доставкою першої партії в 2020 році.

Хоча Румунія має лише одну батарею Patriot в експлуатації, Йоганніс сказав, що обговорення стосувалось іншої батареї, яка майже готова до використання.

Білий дім повідомив, що Байден подякував Румунії за її відданість безпеці на сході НАТО, в тому числі в Чорноморському регіоні, і привітав її оборонні інвестиції, які перевищують цільовий показник НАТО у 2% від ВВП.

Румунія, член НАТО з 2004 року, має 650-кілометровий кордон з Україною, і на її територію неодноразово потрапляли уламки російських безпілотників, оскільки Росія атакує українські порти на Дунаї.

Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.