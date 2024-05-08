Росіяни мають союзників у США, які підхоплюють і репостять їхні наративи

На відміну від дезінформаційної кампанії, яка розгорталася перед президентськими виборами у США 2016 року, поточна кампанія з дезінформації, яку проводять Китай та Росія в Америці, є набагато складнішою, значно краще фінансованою та поширена на більшу кількість країн світу. Про це йшлося під час дискусії «На варті виборчих бюлетенів: боротьба з іноземною дезінформацією та втручанням у вибори», організованою Радою з міжнародних відносин США (The Council on Foreign Relations).

Інформаційні ігри довкола війни

Росія та Китай вже витратили на пропаганду в різних країнах величезні суми, і це дало відчутні результати, зокрема у ставленні мешканців Глобального Півдня до підтримки України, заявив очільник Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США Джеймс Рубін.

Те, що війну (Росії проти України, — ред.), яка є настільки очевидно однобокою, можуть ставити під сумнів у такій великій частині світу, є результатом десятків мільярдів доларів, які витратили росіяни та китайці

Натомість демократичні країни, за його словами, лише нещодавно почали розуміти загрозу від цієї дезінформаційної кампанії.

«Те, що війну (Росії проти України, — ред.), яка є настільки очевидно однобокою, можуть ставити під сумнів у такій великій частині світу, є результатом десятків мільярдів доларів, які витратили росіяни та китайці», — сказав Рубін.

За його словами, Росія, Китай та Іран також вплинули на сприйняття війни Ізраїлю в Газі, змістивши фокус зі злочинів ХАМАСу, покладаючи натомість провину на американську владу.

«Щось жахливе справді сталося 7 жовтня. Наскільки жахливе і наскільки особливим це було, — насправді стало предметом дезінформації… і тим, що було применшене Росією, Китаєм та Іраном», — вважає Рубін.

Він нагадав, що коли Владімір Путін вирішив розпочати повномасштабну війну проти України, Росія, Китай та Іран також звинуватили Сполучені Штати, заявивши, що це США розпочали війну і що буцімто американські компанії намагаються заробити на цьому гроші.

«І тепер ми дійшли до ХАМАСу і 7 жовтня, де вони звинувачують Сполучені Штати у війні, яка явно була зініційована і розпочата 7 жовтня», — каже Рубін.

«Ми могли чути, як члени Конгресу повторюють неправдиві історії»

Росія та Китай активно просувають свої наративи не лише на Глобальному Півдні, а і в самих Сполучених Штатах, і вони мають очевидний вплив, вважає американська журналістка та історикиня Енн Епплбаум.

Як приклад вона пригадала дискусії, що розгорталися в Конгресі США під час розгляду пакету допомоги для України.

«Ми могли чути, як члени Конгресу повторюють неправдиві історії. Ми знаємо, що був певний вплив…» — сказала Епплбаум.

Вона зазначила, зокрема, як один із сенаторів розповідав, що чув обговорення своїми колегами в Сенаті небажання надавати Україні допомогу, бо «президент України Володимир Зеленський витратить її на яхти».

«А в Зеленського немає жодної яхти… Тож була неправдива історія про яхти, були певні фото яхт, що належать іншим людям, які поширилися в Інтернеті, і, очевидно, деякі члени Сенату бачили це. І це точно не поодинокий випадок», — сказала Епплбаум.

Як російські фейки про «прикраси, яхти та вілли» Зеленських працювали проти допомоги Україні у США в інтервʼю Голосу Америки раніше розповідав Даррен Лінвілл, аналітик із дезінформації із Клемсонського державного дослідницького університету в Південній Кароліні.

Американські та європейські союзники з дезінформації

За словами Епплбаум, зараз росіяни займаються «міжнародним проєктом з відмивання інформації», маскуючи свою дезінформацію та адаптуючи її, надаючи їй місцевого, регіонального забарвлення.

«Вони намагаються донести свої повідомлення до аудиторії не лише через RT чи офіційні російські вебсайти, не лише через

Вони використовують сайти, які нібито є британськими чи французькими, і спрямовують туди свої наративи

Facebook, а й із допомогою, наприклад, часописів та газет, які взяли під контроль у Латинській Америці, з допомогою ЗМІ в Африці. Вони також використовують вебсайти, які нібито є британськими чи французькими, і спрямовують туди свої наративи», — розповіла Епплбаум.

При цьому ще однією рисою поточної російської кампанії із дезінформації, спрямованої загалом проти демократичних цінностей, є те, що до неї долучаються «явні союзники в демократичному світі».

Це, на думку Епплбаум, також відрізняє теперішню дезінформаційну кампанію Кремля від тієї, яку він проводив перед президентськими виборами у США 2016 року.

«У них є люди у Сполучених Штатах і, звісно, в Європі, які підхоплюють, ретвітять, репостять, повторюють їхні наративи, так, щоб вони знайшли справді зацікавлену аудиторію, яка хоче почути, що система дегенерувала, що потрібна революція, знищення, що потрібно покінчити з Європейським Союзом, з НАТО і так далі», — сказала Епплбаум.

Натомість аналітик Програми технологій і міжнародних відносин Фонду Карнеґі за міжнародний мир Джон Бейтман вважає, що у США є «реальна небезпека надмірного ажіотажу» довкола дезінформації з-за кордону на внутрішньому рівні.

«Один зі способів подумати про це: під час цієї президентської кампанії… який відсоток політичного контенту, з яким стикається пересічний американець є іноземною хитрістю… Завжди можна простежити, як той чи інший наратив проникає в політику, але часто навіть деякі речі, які ми визначаємо як російські наративи, насправді походять від деяких внутрішніх екстремістських наративів, наприклад, твердження щодо історії про яхти», — каже Бейтман.

Дезінформація від Китаю та Росії відрізняються

За словами Джеймса Рубіна, Росія та Китай, спрямовуючи пропаганду проти демократичного світу, використовують різні методи поширення дезінформації:

«Росія дезінформує про біологічну зброю, яхти. Це їхня основа. Їхні сценарії не часто відрізняється. В Африці вони використовували хворобу, стверджуючи, що ЦРУ розпочало СНІД. Тож їхня п’єса досить відома. І вона заснована на брехні».

Натомість Китай, за його словами, використовує переважно «фінансове та фізичне панування».

«Візьмемо, наприклад, Гондурас, маленьку країну, де змінився уряд. Вони (представники Китаю, — ред.) вивезли весь прескорпус Гондурасу до Китаю на два тижні в оплачувану поїздку, щоб розповісти їм, який Китай прекрасний», — розповів Рубін.

За його словами, на відміну від російських, китайські ЗМІ наповнені не настільки брехнею, як маніпуляцією фактами.

«Буквально кожна історія у Сполучених Штатах про злочин, зґвалтування, проблему забруднення чи корупцію створена китайською агенцією Xinhua. Тоді як у Китаї трапляються тільки чудові речі і нічого з того, що, як ми знаємо, робить Китай небезпечним», — сказав Рубін.

Джеймс Рубін наголосив, що дезінформаційна кампанія Китаю та Росії є інформаційною війною проти США:

«Якщо ви подивитеся, що Росія і Китай говорять про нас щодня — вони ведуть інформаційну війну. Вони щодня говорять найжахливіші речі про Сполучені Штати всіма можливими способами».