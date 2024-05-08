Журналістам повертають допуск до Верховної Ради

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Вказано, що відповідно до розпорядження «Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні» представники ЗМІ отримали можливість висвітлювати діяльність ВР безпосередньо у приміщенні парламенту.

До цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та керівник апарату парламенту Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа, передбачені розпорядженням.

«Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це — спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо», — йдеться у повідомленні.

Журналістам пояснили принцип роботи пресцентру під час засідань, особливості допуску до будівлі парламенту та показали укриття, у яке вони будуть зобов’язані спускатися під час повітряної тривоги. Стефанчук також зазначив, що з огляду на необхідність дотримання безпекових вимог, максимальна кількість у журналістів пресцентрі може становити лише до 30 людей.