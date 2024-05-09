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Президент Чехії: Перші снаряди у рамках чеської ініціативи Україна отримає в червні

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перші 180 тисяч снарядів, які закупили для України у рамках ініціативи Праги, прибудуть у червні — інтерв’ю ARD

За словами чеського президента, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів.

«Я, разом з нашим прем’єр-міністром Петром Фіалою, припускаємо, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в червні», – зазначив Павел.

Він додав, що також «вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів».

Павел також висловив жаль з приводу того, що ініціатива просувається не так швидко, як би хотілося.

9 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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