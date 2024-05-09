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Рада остаточно ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації

Верховна Рада у четвер в другому читанні підтримала законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації і військового обліку — повідомлення нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка

 «За» проголосували 256 нардепів

Закон передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи:

  • в мирний час – від 3400 до 5100 гривень;
  • повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень;
  • в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) планується встановити такі штрафи:

  • в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб;
  • повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;
  • в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 51 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

9 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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