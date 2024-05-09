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У ДТЕК назвали єдиний дієвий спосіб захисту українських ТЕС від атак

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук сказав в ефірі телемарафону 9 травня.

Він зазначив, що станцію неможливо закопати в землю, адже самі будівлі можуть сягати висоти в 50 метрів. Також Сахарук сказав, що неможливо побудувати якесь укриття або саркофаг.

«Єдиний спосіб захисту — це ППО, яке має ракети для того, щоб збивати ракети, які летять від росіян», – заявив Сахарук.

«Я нагадаю, що росіяни зараз модернізували свої ракети, вони точні, більш потужні й, на жаль, спричиняють більше шкоди, ніж це було минулого року», — додав він.

За його словами, всі 10 блоків електростанцій, які Україна відновила після торішніх атак, нині знову зруйновані або пошкоджені.

9 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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