Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових

Про це 10 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 479 710 (+980) осіб,
- танків ‒ 7434 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14 313 (+32) од,
- артилерійських систем – 12 387 (+47) од,
- РСЗВ – 1062 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 691 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2031 (+4) од.
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