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Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

Про це він повідомив у телеграм.

За словами Олещука, основний модуль тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

«Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», — наголосив командувач ПС.

  • Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.
10 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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