Генасамблея ООН імовірно підтримає заявку Палестини на членство, — Reuters Прогноз погоди на вихідні 11–12 травня: хотілося б тепліше » Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації Про це він повідомив у телеграм. За словами Олещука, основний модуль тренажера уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. «Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», — наголосив командувач ПС. Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що Данія відправить Україні обіцяні винищувачі F-16 уже влітку 2024 року.