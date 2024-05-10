До реєстру лудоманів 2023 року внесли 3361 особу: вік і стать залежних від азартних ігор, добровільна заборона та рішення суду

За даними регулятора азартних ігор і лотерей, 2023 року до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, було внесено 3361 ім’я. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Реєстр лудоманів ведеться для обмеження доступу громадян, які страждають на ігрову залежність, до азартних розваг. Люди потрапляють до нього як за рішенням суду, так і добровільно. Давайте докладніше розберемо, як відбувається ця процедура.
Хто і з яких причин потрапляє до реєстру лудоманів
До реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, можуть бути внесені:
- Особи, яких суд визнав такими, що страждають на азартну залежність. Таке рішення виноситься за заявою родичів або опікунів гравця.
- Громадяни, які добровільно подали заяву про внесення їх до реєстру. Це можуть бути як самі гравці, так і організатори азартних ігор.
Для внесення до реєстру достатньо письмової заяви. Жодних додаткових документів чи обґрунтувань не потрібно.
Отже, підстав для потрапляння до реєстру лудоманів дві:
- Рішення суду про обмеження дієздатності громадянина в частині розпорядження грошима, винесене за заявою родичів.
- Добровільна заява самого гравця або організатора азартних ігор про необхідність обмежити доступ до гральних закладів.
Статистика щодо внесених до реєстру осіб
За даними комісії, у 2023 році:
- 3338 осіб самостійно звернулися з проханням обмежити їм доступ до азартних ігор. Це становить 99% від усіх записів.
- 23 людини були внесені до реєстру за рішенням суду на підставі заяв родичів.
- 2965 чоловіків і 396 жінок обмежили себе у відвідуванні гральних закладів.
Віковий аналіз також показав таке:
- 58% записів у реєстрі становлять люди віком 21-30 років;
- 32% — вік 31-40 років;
- 8% — 41-50 років;
- 2% — старші за 50 років.
Отже, типовий лудоман, внесений до реєстру 2023 року — це чоловік віком 21-40 років, який добровільно подав заяву про обмеження доступу до азартних ігор.
Проблема ігроманії в Україні
Ігрову залежність давно визнано психологами та лікарями серйозною недугою, здатною зруйнувати життя людини.
За різними оцінками, в Україні від 560 тисяч до 2 мільйонів лудоманів. Це люди з патологічною тягою до азартних ігор.
Які наслідки несе в собі ігроманія:
- руйнування сімейних і соціальних зв’язків;
- погіршення фінансового становища, аж до повного розорення;
- зниження працездатності, звільнення;
- проблеми із законом через шахрайство або крадіжки;
- погіршення психічного та фізичного здоров’я.
Для боротьби з ігровою залежністю вживаються такі заходи:
- лікування — медикаментозна терапія, психологічна допомога;
- профілактика — інформування про ризики, обмеження доступу до ігор;
- заборона грального бізнесу — повна або часткова заборона азартних розваг.
Але цього поки що недостатньо. Проблема ігроманії в Україні стоїть дуже гостро і потребує вжиття системних заходів на державному рівні.
Важливо також вміти виявляти ознаки гральної залежності. Цілком імовірно, що людина просто завантажила цей застосунок Melbet просто захоплено грає в слоти або робить ставки. Не розуміючи ознаки лудоманії, можна не відрізнити таку захопленість від патологічної поведінки.
Замість висновку
Реєстр осіб, обмежених у доступі до азартних ігор, покликаний захистити громадян від згубної пристрасті. У 2023 році до нього добровільно внесли відомості про себе 3338 осіб. Це свідчить про гостроту проблеми ігроманії в Україні.
Необхідний комплексний підхід — від лікування залежних до заборони азартного бізнесу. І тільки об’єднавши зусилля держави, медиків, громадських організацій і самих громадян, ми зможемо перемогти цю недугу.
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