До реєстру лудоманів 2023 року внесли 3361 особу: вік і стать залежних від азартних ігор, добровільна заборона та рішення суду

За даними регулятора азартних ігор і лотерей, 2023 року до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, було внесено 3361 ім’я. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Реєстр лудоманів ведеться для обмеження доступу громадян, які страждають на ігрову залежність, до азартних розваг. Люди потрапляють до нього як за рішенням суду, так і добровільно. Давайте докладніше розберемо, як відбувається ця процедура.

Хто і з яких причин потрапляє до реєстру лудоманів

До реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, можуть бути внесені:

Особи, яких суд визнав такими, що страждають на азартну залежність. Таке рішення виноситься за заявою родичів або опікунів гравця.

Громадяни, які добровільно подали заяву про внесення їх до реєстру. Це можуть бути як самі гравці, так і організатори азартних ігор.

Для внесення до реєстру достатньо письмової заяви. Жодних додаткових документів чи обґрунтувань не потрібно.

Отже, підстав для потрапляння до реєстру лудоманів дві:

Рішення суду про обмеження дієздатності громадянина в частині розпорядження грошима, винесене за заявою родичів. Добровільна заява самого гравця або організатора азартних ігор про необхідність обмежити доступ до гральних закладів.

Статистика щодо внесених до реєстру осіб

За даними комісії, у 2023 році:

3338 осіб самостійно звернулися з проханням обмежити їм доступ до азартних ігор. Це становить 99% від усіх записів.

23 людини були внесені до реєстру за рішенням суду на підставі заяв родичів.

2965 чоловіків і 396 жінок обмежили себе у відвідуванні гральних закладів.

Віковий аналіз також показав таке:

58% записів у реєстрі становлять люди віком 21-30 років;

32% — вік 31-40 років;

8% — 41-50 років;

2% — старші за 50 років.

Отже, типовий лудоман, внесений до реєстру 2023 року — це чоловік віком 21-40 років, який добровільно подав заяву про обмеження доступу до азартних ігор.

Проблема ігроманії в Україні

Ігрову залежність давно визнано психологами та лікарями серйозною недугою, здатною зруйнувати життя людини.

За різними оцінками, в Україні від 560 тисяч до 2 мільйонів лудоманів. Це люди з патологічною тягою до азартних ігор.

Які наслідки несе в собі ігроманія:

руйнування сімейних і соціальних зв’язків;

погіршення фінансового становища, аж до повного розорення;

зниження працездатності, звільнення;

проблеми із законом через шахрайство або крадіжки;

погіршення психічного та фізичного здоров’я.

Для боротьби з ігровою залежністю вживаються такі заходи:

лікування — медикаментозна терапія, психологічна допомога;

профілактика — інформування про ризики, обмеження доступу до ігор;

заборона грального бізнесу — повна або часткова заборона азартних розваг.

Але цього поки що недостатньо. Проблема ігроманії в Україні стоїть дуже гостро і потребує вжиття системних заходів на державному рівні.

Важливо також вміти виявляти ознаки гральної залежності. Цілком імовірно, що людина просто завантажила цей застосунок Melbet просто захоплено грає в слоти або робить ставки. Не розуміючи ознаки лудоманії, можна не відрізнити таку захопленість від патологічної поведінки.

Замість висновку

Реєстр осіб, обмежених у доступі до азартних ігор, покликаний захистити громадян від згубної пристрасті. У 2023 році до нього добровільно внесли відомості про себе 3338 осіб. Це свідчить про гостроту проблеми ігроманії в Україні.

Необхідний комплексний підхід — від лікування залежних до заборони азартного бізнесу. І тільки об’єднавши зусилля держави, медиків, громадських організацій і самих громадян, ми зможемо перемогти цю недугу.