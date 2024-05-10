Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP

Франція може передати Україні далекобійні ракети SCALP з вичерпаним терміном придатності. Рішення є економічно вигідним, оскільки ракети підлягають утилізації.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Ракети можуть передати в рамках програми Chrysalis. Зокрема мова йде й про ті ракети, що були зібрані з прострочених компонентів. Це допоможе Парижу уникнути спустошення власного арсеналу.
Зазначається, що «прострочені» ракети діляться на два типи:
● ті, що вичерпали термін придатності;
● ті, в яких демонтували окремі компоненти для використання в інших SCALP.
Вищезгадані ракети доставлять на місцеві заводи й за три місяці зроблять придатними до застосування.
«Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою», — додає видання.
Вперше Франція передала Україні далекобійні SCALP ще минулого року. В липні 2023 було відомо, що Силам оборони передадуть 50 ракет. Втім, вже в січні 2024, французький лідер Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць.
Характеристики ракети:
● довжина — 5,1 метра;
● діаметр корпусу — 630 мм;
● маса — 1300 кілограмів;
операційна дальність, згідно з інформацією від розробника — 560 кілометрів.
Водночас також є експортний варіант, який має меншу дальність й вагу бойової частини.
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