Прогноз погоди на вихідні 11–12 травня: хотілося б тепліше Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових » На фронті за добу відбулося 95 боєзіткнень: де РФ атакувала найбільше На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області; Серебрянське лісництво Луганської області. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, 2 рази безуспішно атакував позиції наших військ.