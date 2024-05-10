 
«  
  »

Росіяни спробували прорвати лінію оборони на Харківщині: атаки відбили, тривають бої

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що близько 5 ранку відбулася спроба прориву противником лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

«Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії», — пишуть у Міністерстві.

Станом на 13:00 ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.  Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога.

10 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  