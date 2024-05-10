Росіяни спробували прорвати лінію оборони на Харківщині: атаки відбили, тривають бої

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що близько 5 ранку відбулася спроба прориву противником лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

«Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії», — пишуть у Міністерстві.

Станом на 13:00 ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога.