США незабаром оголосять поставки нового озброєння Україні

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Посадовець повідомив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні. Але водночас США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані та продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах.

«І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше – вони з’являться в додатковому пакеті» – сказав він.

Також речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.