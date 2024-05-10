Український бізнес у воєнний час: фінансова, інформаційна та економічна підтримка на шляху до перемоги

Україна вже понад два роки веде кровопролитну війну з агресором. Наш народ демонструє найвищу стійкість і єдність перед лицем випробувань. Величезну роль у зміцненні бойового духу українців відіграють потужні інформаційні кампанії. Завдяки їм військові отримують необхідну зброю та спорядження, а оборонка активно розвивається. Розглянемо, як працюють ці механізми на прикладі популярних українських брендів.

Фінансова та матеріальна допомога великого бізнесу

Від початку повномасштабного вторгнення Росії великі українські компанії активізували фінансову та матеріальну підтримку армії та постраждалих громадян:

Компанія МХП перерахувала 1 млрд гривень на потреби армії та 500 млн гривень на гуманітарну допомогу. Регулярно забезпечує продуктами харчування військових і переселенців.

Гральний бренд Cosmolot забезпечує ЗСУ важливою на полі бою технікою.

Концерн «Галнафтогаз» направив близько 1 млрд гривень на закупівлю палива, продовольства, медикаментів для армії.

Група DCH вклала понад 1,5 млрд гривень у забезпечення військовою технікою і спорядженням.

Компанія «Київстар» надала українській армії допомогу на суму понад 1 млрд гривень.

Також бізнес активно закуповує і передає ЗСУ необхідну техніку, обладнання, медикаменти. Це дає змогу значно посилити обороноздатність країни.

Цілком можливо, що наведений вище список не повний. І ті, хто вирішив завантажити додаток на сайті parimatchdownload.net для України або став клієнтом Pin Up, можливо, також допомагають підтримувати українських військових.

Інформаційна підтримка з боку бізнесу

Український бізнес активно підтримує інформаційні кампанії, спрямовані на консолідацію зусиль щодо відсічі агресору:

Банк Монобанк запустив масштабну соціальну рекламу із закликом підтримати українську армію.

Компанія Rozetka ініціювала флешмоб #ТиНеОдин, що закликає об’єднатися в боротьбі з ворогом.

Бренд EVA поширив відеоролики з історіями українських захисників.

Також український бізнес інформує світову спільноту про те, що відбувається в країні, привертаючи увагу до проблем України.

Збереження робочих місць і підтримка економіки

Незважаючи на важкі умови воєнного часу, український бізнес докладає титанічних зусиль, щоб зберегти робочі місця і підтримати економіку країни:

Мережа АЗК ОККО не скоротила жодного співробітника, продовжує виплачувати зарплати і податки.

Компанія ДТЕК відновила роботу більшості підприємств на підконтрольній Україні території.

Інтернет-магазин Rozetka продовжує функціонувати і забезпечувати зайнятість.

Бізнес забезпечує постачання товарів першої необхідності, ліків, продуктів харчування. Відновлює зруйновану інфраструктуру. Це критично важливо для майбутнього України.

Висновки

Український бізнес робить величезний внесок у наближення нашої перемоги. Фінансова, матеріальна, інформаційна, економічна підтримка критично необхідна країні. Чим більше зусиль ми об’єднаємо, тим швидше здолаємо ворога. Слава Україні!

Утім, тіньовий бізнес також нікуди не подівся. І дуже добре, що навіть у такий непростий період влада намагається боротися з цим неприємним явищем. Наприклад, нещодавно в країні було закрито чергові підпільні казино.