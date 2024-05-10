Уряд готується підвищити тариф на електрику для населення

Про це заявив перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна.

«Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза», — сказав він.

За його словами, уряд попередньо має показати розрахунки нового тарифу на електроенергію.

«Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України», — наголосив нардеп.