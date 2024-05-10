Warner Bros. випустить новий фільм серії «Володар перснів», що розповість про Ґолума

Про це пише Variety.

Компанія Warner Bros. у 2026 році випустить новий фільм серії «Володар кілець». Продюсером стрічки, яка отримала назву «Полювання на Ґолума», стане режисер оригінальних фільмів «Володар перснів» Пітер Джексон, а режисером — Енді Серкіс, який зіграв роль самого Ґолума в трилогії. Він виконає головну роль і в новому фільмі.

Окрім Пітера Джексона, продюсуванням займуться Френ Волш і Філіппа Боєнс. Як підтвердив генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав, вони будуть залучені на кожному етапі виробництва.

Наразі проєкт перебуває на ранній стадії розробки сценарію від сценаристів Волша та Боєнса, а також Фібі Гіттінс та Арті Папагеоргіу. За словами Заслава, фільм «досліджуватиме сюжетні лінії, які ще не розказані».

У пресрелізі Warner Bros. зазначено, що робоча назва фільму – «Володар перснів: Полювання на Ґолума».

У лютому 2023 року компанія Warner Bros. вперше оголосила, що новопризначені керівники студії Майк Де Лука та Пем Ебді уклали угоду щодо створення кількох фільмів за мотивами книги Джона Толкіна.

«Моє золотце! Настав час знову вирушити у невідоме з моїми дорогими друзями, незвичайними та незрівнянними охоронцями Середзем’я Пітером, Френ і Філіппою. З Майком і Пем, а також командою Warner Bros, які беруть участь у квесті, а також WETA та нашою сім’єю режисерів у Новій Зеландії. Це все просто надзвичайно смачно», — поділився Енді Серкіс.

Окремий анімаційний фільм від Warner Bros. і режисера Кендзі Каміяма про Середзем’я «Володар перснів: Війна Рогіррімів» має вийти 13 грудня. Дія фільму розгортатиметься за 200 років до подій «Гоббіта».