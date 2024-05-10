 
«  
  »

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року — указ президента №317/2024

«Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України».

Про причини звільнення начальника УДО не повідомляється.

  • 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
  • За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.
10 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  