Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових Україна створила секретну мережу заводів, які виробляють зброю, — El Mundo » Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року — указ президента №317/2024 «Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України». Про причини звільнення начальника УДО не повідомляється. 7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту.