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Американські вчені попередили про найсильнішу за 20 років геомагнітну бурю

Про це повідомляє Assosiated Press.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень уперше за останні 20 років оголосило рідкісне геомагнітне штормове попередження. Геомагнітна буря розпочнеться у п’ятницю і триватиме всі вихідні.

За даними NOAA, з середи на Сонці відбулися потужні спалахи, що призвели до п’яти викидів плазми, здатних вивести з ладу супутники на орбіті та електромережі на Землі. Кожен викид КВМ може містити мільярди тонн сонячної плазми.

У NOAA припускають, що спалахи пов’язані з сонячною плямою, яка в 16 разів перевищує діаметр Землі. Учені називають це надзвичайною подією.

11 мая, 2024 | Category: Наука, Новини українською, Новости

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