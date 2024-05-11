Китай почав будувати SkyNet — мережу інтернет-супутників із глобальним покриттям

9 травня з космодрому Сечан на південному заході Китаю о 09:43 за пекінським часом ракета-носій «Чанчжен-3Б» підняла в космос експериментальний китайський супутник Zhihui Tianwang-01 (Smart SkyNet-0) для створення космічної інтернет-мережі SkyNet. виведено 16 або 32 таких супутники для створення глобальної мережі. Висота базування супутників SkyNet становитиме 20 тис. км або в 40 разів вища за апарати Starlink .

Перший супутник майбутньої мережі стане експериментальною платформою для перевірки роботи технологій зв’язку від радіочастотного до космічного лазерного, щоб транслювати дані в космосі променем від супутника до супутника. Вища орбіта угруповання SkyNet збільшить затримку сигналу порівняно з мережею Starlink компанії SpaceX, але пропускна спроможність не повинна сильно постраждати.

Паралельно з мережею SkyNet Китай розгортатиме в космосі два інші угруповання супутників зв’язку: GuoWang і G60 Starlink — обидва по 12 тис. супутників у кожному. Це будуть мережі на низькій навколоземній орбіті, повністю подібні до Starlink. Надалі мережі SkyNet на середній орбіті будуть об’єднані з мережами на низькій орбіті. Цікаво зазначити, що наземна система стеження за громадянами Китаю з розпізнаванням облич також називається SkyNet, але про зв’язок наземної системи відеоспостереження та мережі космічного інтернету на сьогоднішній день невідомо.

Мережа SkyNet розміститься трохи нижче від мереж GPS і BeiDou, супутники яких розташовані на орбітах висотою 20 200 км і відповідно 21 500 км. Розробляє апарати і мережу SkyNet Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) — китайська державна ракетно-космічна корпорація. Згідно з розрахунками розробників майбутня мережа космічного базування забезпечить доступ до Інтернету всім типам користувачів у всіх сценаріях і в усіх доменах.

«Після завершення будівництва мережа надаватиме персоналізовані послуги широкосмугової мережі без “сліпих зон” по всьому світу», — заявив представник CASC після повідомлення про вдалий запуск супутника.