Посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, її мають завершити до липня Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: Сили оборони вибивають ворога з «сірої зони» » Обстріли України та ураження об’єктів окупантів Загалом за добу ворог завдав 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.