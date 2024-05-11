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Понад 1300 військових, 55 артсистем і 15 танків: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 481 030 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 7449 (+15) од.
  • бойових броньованих машин — 14 353 (+40)
  • артилерійських систем – 12 442 (+55)
  • РСЗВ – 1064 (+2)
  • засобів ППО ‒ 796 (+1)
  • літаків – 349 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42)
  • крилатих ракет ‒ 2193 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 755 (+64)
  • спеціальної техніки ‒ 2040 (+9)
11 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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