Понад 1300 військових, 55 артсистем і 15 танків: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 481 030 (+1320) осіб,
- танків ‒ 7449 (+15) од.
- бойових броньованих машин — 14 353 (+40)
- артилерійських систем – 12 442 (+55)
- РСЗВ – 1064 (+2)
- засобів ППО ‒ 796 (+1)
- літаків – 349 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42)
- крилатих ракет ‒ 2193 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 755 (+64)
- спеціальної техніки ‒ 2040 (+9)
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