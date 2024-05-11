Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: Сили оборони вибивають ворога з «сірої зони» Китай почав будувати SkyNet — мережу інтернет-супутників із глобальним покриттям » Понад 1300 військових, 55 артсистем і 15 танків: що втратила армія РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Росіяни найбільше атакують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські захисники тим часом ліквідували ще 1320 окупантів Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 481 030 (+1320) осіб,

танків ‒ 7449 (+15) од.

бойових броньованих машин — 14 353 (+40)

артилерійських систем – 12 442 (+55)

РСЗВ – 1064 (+2)

засобів ППО ‒ 796 (+1)

літаків – 349 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42)

крилатих ракет ‒ 2193 (+1)

кораблів/катерів ‒ 26 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 755 (+64)

спеціальної техніки ‒ 2040 (+9)